Toprağa gömülü 13 kilo TNT patlayıcı bulundu

Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide arama yaptı. Dün gece yapılan aramalarda, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek, 20 fünye, 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

DHA