Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Okullar önlemlere destek için kapatıldı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan son tedbirlerin detaylarını anlattı. Prof. Dr. İlhan, alınan kararların virüsün en çok bulaştığı noktalara yönelik olduğunu söyledi. Son tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan İlhan, “Bir tanesi en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. Tabii kurallara uyulmaz, rakamlar daha da yükselirse daha fazlası da düşünülebilir” dedi. Prof. Dr. İlhan, sözlerine şöyle devam etti: “Geldiğimiz noktada hafta sonu sokağa çıkma saatlerinin kısıtlanması ile beraber akşam kabalığın engellenmesi amaçlanıyor. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu, online eğitime devam edecekler.”

İLLER ARASI KISITLAMA YOK



“Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye ya da deniz kenarına gitmiyor. İller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabii ki böyle bir kısıtlama da gelebilir.”

2 HAFTAYA VAKALAR DÜŞMEZSE TEDBİRLER DAHA DA SIKILAŞIR



Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kısıtlamaların 2 haftalık süre sonunda yeniden ele alınacağını belirtti. Kayıpmaz, “Ümit ediyorum ki tedbirler neticesinde hasta sayıları kontrol altına alınır. Buna rağmen 2 hafta sonra yine başladığımız noktadaysak ağır hasta sayılarındaki artış devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir” diye konuştu.