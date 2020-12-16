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  • Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1.5 milyon kişiye vurulacak
16 Aralık 2020 Çarşamba 03:35 | Son Güncelleme:

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1.5 milyon kişiye vurulacak

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1.5 milyon kişiye vurulacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldiğinde günde 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek programı anlattı: “Ülkemizde günde 1.5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması ve bunların günde 200’ün üzerinde kişiye aşı yapabileceği ön görülüyor. 18 yaş altı gençler, çocuklar, gebeler, emziren anneler, son 4-6 ay içinde Kovid geçirenler ilk planda aşılanmayacak.”

EŞ ZAMANLI OLACAK

Aşılanmanın Türkiye’nin her ilinde eş zamanlı başlayacağını belirten İlhan şunları kaydetti: “60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Aşı merkezlerinin yanında OSB’lerde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylere, huzur evlerine, cezaevlerine gidilerek aşı uygulanacak. Vatandaşlarımız, e-nabız sisteminden aşı sıralarını takip edecek. Aile hekimleri tarafından aranacaklar.” 

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