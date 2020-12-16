Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1.5 milyon kişiye vurulacak

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek programı anlattı: “Ülkemizde günde 1.5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması ve bunların günde 200’ün üzerinde kişiye aşı yapabileceği ön görülüyor. 18 yaş altı gençler, çocuklar, gebeler, emziren anneler, son 4-6 ay içinde Kovid geçirenler ilk planda aşılanmayacak.”

EŞ ZAMANLI OLACAK



Aşılanmanın Türkiye’nin her ilinde eş zamanlı başlayacağını belirten İlhan şunları kaydetti: “60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Aşı merkezlerinin yanında OSB’lerde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylere, huzur evlerine, cezaevlerine gidilerek aşı uygulanacak. Vatandaşlarımız, e-nabız sisteminden aşı sıralarını takip edecek. Aile hekimleri tarafından aranacaklar.”