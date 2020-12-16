Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1.5 milyon kişiye vurulacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldiğinde günde 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek programı anlattı: “Ülkemizde günde 1.5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması ve bunların günde 200’ün üzerinde kişiye aşı yapabileceği ön görülüyor. 18 yaş altı gençler, çocuklar, gebeler, emziren anneler, son 4-6 ay içinde Kovid geçirenler ilk planda aşılanmayacak.”
EŞ ZAMANLI OLACAK
Aşılanmanın Türkiye’nin her ilinde eş zamanlı başlayacağını belirten İlhan şunları kaydetti: “60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Aşı merkezlerinin yanında OSB’lerde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylere, huzur evlerine, cezaevlerine gidilerek aşı uygulanacak. Vatandaşlarımız, e-nabız sisteminden aşı sıralarını takip edecek. Aile hekimleri tarafından aranacaklar.”