18 Kasım 2020 Çarşamba 00:29 | Son Güncelleme:
Toplu ulaşımda manzara değişmiyor... İBB tesisleri kapatıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kovid-19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da yarından itibaren uygulanacak tedbirleri açıkladı.
Yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek.