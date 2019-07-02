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Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldı

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldı

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı.

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, tablet bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, kol saatleri, güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.  Açık artırma usulüyle satılan eşyalar, toplu ihalede 81 bin TL veren kişinin oldu.

İETT Bulunmuş Eşya Bürosu Sorumlusu Esra Polat, yolcular tarafından unutulan ve kaybedilen eşyaların kendilerine ulaştırıldığını söyledi.  Unutulan  eşyalarını sınıflandırıldığını belirten Polat, "'Süre dolunca da sahibine teslim edilemeyen tüm eşyaları ayrıştırıyoruz. Sonra da satılacak durumda olanlar açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Biz bu işi her yıl yapıyoruz. Bu yıl toplu satış yaptık ve 81 bin liraya ürünlerin hepsi satıldı.'' dedi.

(DHA)

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