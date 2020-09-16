Toplu taşımada yoğunluk: Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında uyulması gereken bazı kurallar getirilmişti. Sosyal mesafe ve yolcu sayısı gibi kurallara rağmen İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

İHA'da yer alan habere göre, İstanbul’da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafeye aldırış etmeden metrobüs beklemesi şaşkınlık yarattı.

TIKA BASA YOLCULUK

Yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.