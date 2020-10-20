Toplu taşımada koronavirüs denetiminde şaşırtan istek: Yolculara da para cezası kesilsin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Ekipler, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş, ticari taksiler ve servis minibüslerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu sürecek.

SÜRÜCÜ YOLCULARA DA PARA CEZASI KESİLMESİNİ İSTEDİ

Beylikdüzü ve Esenyurt'taki denetimlerde polis ekipleri, belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan sürücülere para cezası uyguladı.

Polis ekipleri denetimler sırasında D-100 Karayolu'nda, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan bir toplu taşıma aracını durdurdu.

Araçtan inen sürücü, yolcuların orta ve arka kapıdan zorla bindiğini öne sürerek, polisten yolculara da para cezası kesmesini istedi.

Polis, sürücüye 3 bin 180 lira para cezası kesti.

Okul servislerini de maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaran polis ekipleri, kurallara uymayan servis sürücülerine de para cezası uyguladı.