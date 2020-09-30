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30 Eylül 2020 Çarşamba 13:04 | Son Güncelleme:

Toplu taşıma ve konaklama tesisleri için HES kodu zorunluluğu getirildi

Toplu taşıma ve konaklama tesisleri için HES kodu zorunluluğu getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri gönderildi. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

İZOLASYON SÜRESİ BOYUNCA ASKIYA ALINACAK

AA'da yer alan habere göre, Genelgeyle birlikte covid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES KODU SORGUSU YAPMADAN MÜŞTERİ ALAN TESİSLERE MEN CEZASI

Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. HES kodu sorgulaması yapmadan veya sorgulama sonucunu gözetmeden müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün faaliyetten men edilecek.

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