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  3. Toplu taşıma sınırlamasına böyle çözüm buldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 20:19 | Son Güncelleme:

Toplu taşıma sınırlamasına böyle çözüm buldu

Toplu taşıma sınırlamasına böyle çözüm buldu

Ukrayna'nın Çernovtsi kentinde yaşlı bir kadın, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi troleybüsün arkasına tutunmakta buldu.

Ukrayna’nın Çernovtsi kentinde yaşlı bir kadın, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi troleybüsün arkasına tutunmakta buldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, yaşlı bir kadının, troleybüsün arkasındaki merdivenlere tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Durumu fark eden troleybüs sürücüsünün ise bir sonraki durakta kadını araçtan indirdiği belirtildi.

ÜLKEDE TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ 22 MAYIS'TA BAŞLADI

Ukrayna genelinde 22 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma seferleri yeniden başlatılırken, Çernovtsi kentinde ise belediye, vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaları sürdürme kararı aldı. Kentte yalnızca bazı görevliler, özel izin kartıyla toplu taşıma araçlarını kullanabiliyor. Çernovtsi’de bugüne kadar 3 bin 377 koronavirüs vakası kaydedilirken, salgın nedeniyle 144 can kaybı yaşandı.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 24 bin 12'ye yükselirken, 1 Haziran itibarıyla 718 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şu ana kadar 9 bin 690 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da 12 Mart'ta başlayan karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Ülkede koronavirüs salgını kısıtlamalarının hafifletilmesi uygulamasında bugünden itibaren üçüncü aşamaya geçildi.


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