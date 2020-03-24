Tokyo Olimpiyatları son dakika haberi! Tokyo Olimpiyatları Koronavirüs salgınından ertelendi mi?

Tokyo Olimpiyatları ne zaman? Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach olimpiyatlarla ilgili karar aldı. Tokyo Olimpiyatları ertelendi mi? Tüm dünyada etkisini günden güne arttıran Koronavirüs salgını pandemi boyutuna ulaştı. Salgın nedeniyle çoğu gösteri ve etkinlik iptal edilmişti. Video konferans ile yapılan görüşmeler sonuçlandı.Tokyo Olimpiyatları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKYO OLİMPİYATLARI ERTELENDİ Mİ?

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach olimpiyatları koronavirüs salgınından dolayı erteleme kararı aldı. USA Today'e konuşan Pound, "IOC'nin sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı alındı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak, biliyorum" dedi.

Bu sene yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları 2021'in yaz aylarında gerçekleştirilecek.