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  3. 100 bin sosyal konut projesinde kuralar temmuz sonunda tamamlanacak

100 bin sosyal konut projesinde kuralar temmuz sonunda tamamlanacak

100 bin sosyal konut projesinde kuralar temmuz sonunda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi. Kurum, 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili "Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.


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