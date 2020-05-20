100 bin sosyal konut projesinde kuralar temmuz sonunda tamamlanacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi. Kurum, 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili "Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.