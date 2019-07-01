TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı çekilişi canlı izle

TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı çekilişi canlı nasıl izlenir? diye merak edilmeye başladı. Tuzla Aydınlı TOKİ projesi de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi oldu. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 başvuru geldi.2+1 daire fiyatları 199 bin liradan ve 3+1 daire fiyatları ise 349 bin lira olarak açıklanırken en düşük aylık taksit tutarı ise 663 lira olarak belirlendi.TOKİ'nin yaptığı kura çekilişleri, idarenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebiliyor. Peki TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı mı? Aydınlı Toki çekilişi saat kaçta başlayacak? sorusuna yanıt almak ve TOKİ Tuzla Aydınlı canlı izlemek için haberimizi inceleyebilirsiz..

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

TOKİ TUZLA AYDINLI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ Tuzla 500 konut kurasının çekilişleri bugün saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ TUZLA AYDINLI OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.