TOKİ Silivri 2019 kura sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Silivri TOKİ kura sonuçları isim isim

TOKİ Silivri 2019 kura sonuçları açıklandı mı? Silivri TOKİ kura sonuçları isim isim 28 Haziran yayınlandı mı? diye ev sahibi sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek olan projede toplam 685 adet daire bulunuyor. 2+1 daire fiyatları 195 bin 500 TL'den, 3+1 daire fiyatları 294 bin 400 TL'den başlıyor. Silivri TOKİ kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ Silivri 2019 kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki TOKİ Silivri 2019 kura sonuçları açıklandı mı? Silivri TOKİ kura sonuçları isim lsitesi yayınlandı mı? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

TOKİ SİLİVRİ 2019 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Silivri 2019 kura sonuçları henüz belli olmadı. TOKİ Silivri kura çekilişi bugün saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. TOKİ Silivri 2019 kura sonuçları açıklanır açıklanmaz aksam.com.tr'de yer alacak.

TOKİ Silivri 2019 projesinde KDV ne kadar?

TOKİ Silivri projesinde konutların teslimi öncesinde Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, yüzde 1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilecek.

TOKİ Silivri Alipaşa 2019 ne zaman teslim?

TOKİ Silivri2019 projesinde talep toplanan konutların ne zaman teslim edileceğİ açıklanmadı. Teslim zamanı TOKİ tarafından açıklanacak.

TOKİ Silivri Alipaşa2019 projesinde oturma koşulu ve devir işlemleri

2 oda 1 salon konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3 oda 1 salon konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.