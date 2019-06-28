TOKİ paraları ne zaman iade edecek? sorusu arama motorunda en çok aranan sorular arasına girdi. Kura çekilişinde ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşarken kurada ismi çıkmayanlar hayal kırıklığına uğradı. TOKİ 2019 kura çekilişinde ismi çıkanlara SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Kurada ismi çıkmayanlar kura çekiminden önce yatırdıkları parayı nasıl geri alabileceklerini merak etmeye başladı. 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için 1000 TL toplanmıştı. Peki TOKİ paraları ne zaman iade edecek? TOKİ yatırılan parayı geri alma 2019 işlemleri nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

TOKİ PARALARA NE ZAMAN İADE EDECEK?

TOKİ'den ev almak için başvuru yapan ve para yatıran kişilere, kuradan sonraki dönem içerisinde paraları geri ödeniyor. Bu noktada TOKİ tarafından bir takvim belirleniyor. Bu takvime göre paranızı geri alabiliyorsunuz ve özel olarak bir şey yapmanız gerekmiyor. TOKİ para iade takvimini henüz açıklamadı.Açıkladığında sitemizde yer alacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ 2019 İŞLEMLERİ

1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.