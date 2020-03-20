TOKİ kura sıra numarası nereden sorgulanır? TOKİ kura sıra numarası nedir?

TOKİ kura sıra numarası nedir? sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ "Her Yıl 100 Bin Konut Projesi" kapsamındaki kura çekilişlerine devam ediyor. Kuralar yaygınlaşan coronavirüs ve halk sağlığı nedeni ile internetten canlı olarak yayınlanıyor. Kurada başvuru sahiplerinin sıra numarası çekiliyor.

TOKİ KURA SIRA NUMARASI NEDİR?

TOKİ kura çekilişlerinde, sıra numarası çekiliyor. Kurada çıkan sıra numarasına sahip olan vatandaşlar asil hak sahibi oluyor. İlk olarak 2+1 konutların kurası akabinde 3+1 konutların kurası çekiliyor.

TOKİ kura sıra numarası kuraya katılacakların listesinde sıralanıyor. TOKİ konutlarına başvuru yapan kişilerin başvurularının onaylanıp onaylanmadığı kura töreninden önce bir listede yayınlanıyor. Yayınlanan başvurusu kabul edilenler listesinden kişilerin kura sıra numarası yer alıyor. Her projenin başvuru listesi TOKİ'nin satış ve duyurular kısmında ilgili projenin detaylar kısmında yer alıyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralar açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

Sosyal Medya Hesapları

Facebook canlı izlemek için tıklayın.

Twitter canlı izlemek için tıklayın.

Instagram canlı izlemek için tıklayın.

Youtube canlı izlemek için tıklayın.



