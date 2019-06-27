TOKİ kura çekimi canlı yayın! TOKİ Kayabaşı kura çekilişi canlı izle

TOKİ kura çekimi canlı yayını, TOKİ Kayabaşı kura çekilişi canlı izle ev sahibi hayali kuranlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ Kayabaşı kura ve başvuru numarasını bilen kişiler yayın esnasında isimlerini daha yakından takip edebiliyor. Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında birçok vatandaşı ev sahibi yapmak isteyen TOKİ'nin çekilişleri bugün saat 10.00'da başladı. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekilişi canlı yayını TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.TOKİ Kayaşehir kura çekilişi canlı izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz..

4 BİN 467 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul´da toplamda ilk etapta 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edileceğini belirten Ömer Bulut, “Konutların 3 bin 300´ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10´u şehit ve gaziler, yüzde 5´i engelliler, yüzde 25´i emekliler için ayrılmıştır. Bugün, 2+1 büyüklüğündeki 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişi ile belirlenecek. Yarın da 2 bin 129 adet 3+1 konutların kurası çekilecek. Toplamda bugün ve yarın 4 bin 467 hak sahibi belirlenmiş olacaktır. İstanbul´da 6 bin 300 konuta toplamda 318 bin 480 başvuru olmuştur. TOKİ olarak bu manada yeni projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin İstanbul´a hayırlı olmasını diler, şimdiden vatandaşlarımızın sağlık, sıhhat ve huzur içinde bu konutlarda oturmalarını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

BAŞVURAN KİŞİLERDE HANGİ ŞARTLAR ARANDI?

- TC vatandaşı olmak,

- 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmek,

- TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,

- Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)

- Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),

- 2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartlarını taşıyan vatandaşlar başvuru işlemini gerçekleştirebildi.