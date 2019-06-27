TOKİ Kayabaşı 27 Haziran kura sonuçları açıklandı mı? Kayabaşı TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Kayabaşı 27 Haziran kura sonuçları açıklandı mı? büyük merakla takip edilen konular arasında bulunuyor. İstanbul Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa, Tuzla, Başakşehir Ayazma, Başakşehir Hoşdere bölgelerinde 5 farklı TOKİ projesi bulunuyor. Bu projelerden ilk olarak Kayabaşı kurası gerçekleştiriliyor. İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 2.338 konut kura çekilişi dün yapıldı. Bugün 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekiliyor. . Kura sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar TOKİ Kayabaşı 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? diye aratıyor. TOKİ Kayabaşı kura çekilişi ve sonuçlarına dair detayları bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz..

TOKİ KAYABAŞI 3+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kayabaşı 3+1 kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kura çekilişi bugün saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde olacak.Kayabaşı TOKİ kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linken sorgulayabilirsiniz..

Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği TOKİ Kayabaşı canlı kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Silivri 685 konut kurası 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan.Toplam 685 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Tuzla projesinde yer alan 500 konut için kura çekilişi 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile yapılacak. TOKİ Tuzla kurası Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak. Toplam 500 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ AYAZMA HOŞDERE KONUT KURASI NE ZAMAN?

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

DİĞER İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz tarihlerinde kura törenleri olacak.

Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.