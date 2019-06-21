TOKİ Karaman kura sonuçları açıklandı! Karaman TOKİ kura sonuç listesi 2019

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 50 bin yeni sosyal konut kapsamında 380 adet daireyle TOKİ Karaman Merkez Kırbağı projesi de yer alıyor. TOKİ Karaman kura sonuçları açıklandı mı? Karaman TOKİ kura sonuç listesi ev sahibi olmak isteyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. TOKİ Karaman Kırbağı 2019 projesi alt ve orta gelirli ailelere özel satılacak. Projedeki 380 konut 2+1 ve 3+1 daireler olarak verilmektedir.Karaman Kırbağı’da inşa edilen 380 adet konutun kuraları bugün çekildi. Karaman TOKİ kura sonuç listesi 2019 için haberimizi okuyabilirsiniz..

TOKİ Karaman Kırbağı’da bulunan 380 adet konutun kurası bugün çekildi.TOKİ Karaman Kırbağı projesindeki 2+1 daireler 182 bin 360 TL olarak, 3+1 daireler de 218 bin 80 TL olarak satılmaktadır. 2+1 daireler 97 metrekare iken, 3+1 daireler 116 metrekare büyüklüktedir. Toplamda 284 adet 2+1 daire varken, 80 adet de 3+1 daire bulunuyor.

Toplam 380 adet konutun kurası noter huzurunda Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda saat 10:00'da yapıldı. Bu projede toplam alınan başvuru sayısı 8 bin 850 kişi olarak açıklandı. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş’ nin Sanayi Sitesi Şubesi’nde gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayacaklar.



TOKİ Karaman Kırbağı 2019 oturma ve devir işlemleri neler?

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.