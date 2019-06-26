TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları açıklanmaya başladı! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019

"TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları açıklandı başladı. Ev sahibi hayali kuranlar tarafından "TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları oldukça sık aratılıyor.. 318 bin kişinin heyecanla beklediği TOKİ İstanbul kura çekilişi günü geldi. TOKİ İstanbul Kayabaşı projesinde 2 bin 338 adet 2 oda 1 salon daire, 2 bin 129 adet 3 oda 1 salon daire bulunuyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı düşük taksitli ev almak isteyen vatandaşlar kura çekilişi için bekliyor. 2 bin 338 adet yapılacak olan 2+1 dairelerin başlangıç fiyatı 238 bin lira olarak belirlendi. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? , TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019 yayınlandı mı? diye araştıranlar haberimizi okuyabilir...

TOKİ İSTANBUL KAYABAŞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları açıklanmaya başladı. 50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 2.338 konut kura töreni bugün yapılıyor. TOKİ Kayabaşı projesinde 27 Haziran Perşembe günü ise 3 oda 1 salon nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. 2019 TOKİ İstanbul Kayabaşı çekilişi bugün ve yarın saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi canlı yayın ile görüntülü olarak ta paylaşılacak. Sonuçlar tam olarak açıklandığında sitemizde olacak.

TOKİ İSTANBUL KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞİ

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde İdaremizce ilan edilecek tarihte gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

TOKİ İSTANBUL KAYABAŞI SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ İSTANBUL KAYABAŞI CAYMA

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ İSTANBUL KAYABAŞI KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

TOKİ İSTANBUL KAYABAŞI OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.