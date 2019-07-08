TOKİ Isparta kura çekilişi bugün yapılıyor! Isparta TOKİ kura çekilişi nerede saat kaçta?

TOKİ Isparta kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon 300 konutun hak sahipleri belirlenecek. Isparta TOKİ başvuruları 6 Mart'ta başladı ve 19 Nisan 2019 tarihine kadar devam etmişti. Isparta Merkez Çünür Mahallesi Projesi kapsamında inşa edilecek olan Isparta Çünür TOKİ projesinde 2+1 konutların fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konutların fiyatları 209 bin TL olarak belirlendi. Isparta TOKİ kura çekilişi nerede saat kaçta? TOKİ Isparta kura sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE SAAT KAÇTA?

300 Konutluk Isparta Merkez Çünür Mahallesi konut projesi “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” 08 Temmuz 2019 tarihinde Işıkkent Kapalı Spor Salonu’nda saat 11:00 itibariyle Noter huzurunda gerçekleşecektir.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Isparta kura sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

TOKİ ISPARTA DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.