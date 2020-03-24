TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları açıklandı mı? Isparta TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Isparta kura sonuçları merak ediliyor. TOKİ kura çekilişi 2020, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında devam ediyor. Isparta TOKİ kura çekimi ev sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 700 konut için kuraların gerçekleştirileceği çekiliş sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından takip ediliyor. TOKİ Isparta Çünür kura çekimi detayları haberimizde…
TOKİ Isparta Çünür kura çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek diye vatandaşlar merak ediyor. 700 konut projesi için Ispartalılar heyecanla bekliyor. Kura internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Isparta Çünür kura çekimi detaylarını haberimiz içerisinden okuyabilirsiniz.
TOKİ ISPARTA ÇÜNÜR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Isparta TOKİ kura çekimi henüz gerçekleştirilmedi. Kura çekilişinin bugün saat 10.00’da yapılması planlanmıştı.
TOKİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
TOKİ'den gelen son dakika açıklamasına göre tüm kura çekilişleri ileri bir tarihe ertelendi. Kura çekimi tamamlandığında isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.