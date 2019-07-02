TOKİ Hoşdere kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Hoşdere kura çekilişi canlı nasıl izlenir? arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilecek olan TOKİ İstanbul Hoşdere 2019 projesinde 337 konut mevcut. Projede en düşük konut bedelinin 238 bin TL, en yüksek konut bedelinin ise 399 bin TL olarak belirlendi. TOKİ Hoşdere kura sonuçlarını öğrenmek için sayılı saatler kaldı. TOKİ Hoşdere kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Hoşdere kura çekilişi canlı izle sorularının cevapları için haberimizi okuyabilirsiniz..

TOKİ HOŞDERE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Hoşdere kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Hoşdere projesinde kura çekilişi saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TOKİ Hoşdere kura sonuçları açıklandığında sitemizde yer alacak.

TOKİ AYAZMA CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ AYAZMA OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Afyon Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos