TOKİ Gebze kura sonuçları açıklandı mı? Gebze TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama..

TOKİ Gebze Kirazpınar kura sonuçları açıklandı mı? başvuru yapan ev sahipleri tarafından araştırılıyor. TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında Gebze Kirazpınar'da 300 konut inşa edilecek. Kura sonucu kazanan vatandaşlara 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konut tipleri bulunan 300 adet konut verilecek. 2 oda 1 salon olan konut tipleri 85 metrekare, 3 oda 1 salon konut tipleri ise 128 metrekare olarak dizayn edildi. Vatandaşların heyecanla TOKİ Gebze Kirazpınar kura sonuçları açıklandı mı? merak ediyor. İşte yanıtı..

TOKİ GEBZE KİRAZPINAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



TOKİ Gebze Kirazpınar kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından çekilen kuraların sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ GEBZE KİRAZPINAR OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. 3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

– 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

– 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.