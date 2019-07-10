TOKİ Fethiye kura sonuçları açıklandı mı? Fethiye TOKİ kura çekilişi
TOKİ Fethiye kura sonuçları açıklandı mı? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Fethiye TOKİ kura çekilişi bugün yapılacak. 180 konutun hak sahibinin belirleneceği projede kura heyecanı başladı. Projedeki 2 oda 1 salon evlerin alanları 85 metrekare, 3 oda 1 salon evlerin alanları 120 metrekare olarak tasarlandı. TOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyorsanız işte Fethiye TOKİ kura çekilişine ilişkin detaylar..
TOKİ Fethiye kura sonuçları açıklandı mı? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daireler bulunan TOKİ Muğla Fethiye Karaçulha projesinde başvurular Mart ve Nisan aylarında kabul edildi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Muğla Fethiye hak sahipleri bugün saat 18:00’de yapılacak kura ile belirlenecek. TOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyorsanız işte Fethiye TOKİ kura çekilişine ilişkin detaylar..
TOKİ FETHİYE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Fethiye kura sonuçları henüz açıklanmadı. Muğla Fethiye Karaçulha 180 konut projesi kapsamında yer alan konutların kura töreni 10 Temmuz 2019 tarihinde Saat 18:00’de başlamak üzere Fethiye Belediye Başkanlığı “ Özel Olgun Kültür Merkez’inde” noter huzurunda yapılacak.
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TOKİ FETHİYE KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri
1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
TOKİ FETHİYE CAYMA HAKKI VAR MI?
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
Bursa Nilüfer: 9 Ağustos
Kocaeli Gebze: 8 Ağustos
Erzurum Aziziye 30 Temmuz
İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz
İzmir Aliağa: 18 Temmuz
Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz
Bartın Merkez: 5 Ağustos