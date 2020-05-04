TOKİ Erzurum kura sonuçları 2020 açıklandı mı? TOKİ Erzurum Şenkaya kura çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Erzurum kura sonuçları 2020 açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kuralar 23 Mart itibariyle durdurulmuştu. TOKİ Erzurum Şenkaya kura çekilişi ise bugün yapılıyor. TOKİ Erzurum Şenkaya kura çekiliş sonuçları isim listesi belli oldu mu? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Erzurum Şenkaya 94 konut için kura çekilişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. Erzurum Şenkaya kura çekilişi saat 14.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ sosyal medya hesaplarından kura çekilişini canlı olarak takip edebilirsiniz.

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TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Erzurum Şenkaya kura çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Erzurum kurası bugün saat 14.00’da yapılacak. Kura sonuçları açıklandığında isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.