TOKİ canlı yayın izleme kanalları! TOKİ canlı yayın nereden izlenir? İşte yanıtı
TOKİ canlı yayın izleme kanalları yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce İstanbullu "TOKİ canlı yayın nereden izlenir?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Covid-19 salgını nedeni ile vatandaşın katılımına kapalı olan kuralar internetten canlı olarak yayınlanıyor. İşte TOKİ canlı yayın izleme kanalları...
TOKİ'nin başlattığı Her Sene 100 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Bugüne kadar İzmir, Muğla, Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nde kuralar çekildi. Sıra İstanbul'a geldi. İstanbul'da Tuzla projesinde kuralar tamamlandı. Bugün ise Arnavutköy'de inşa edilecek konutların kurası çekiliyor. Kuralar internet üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ canlı yayın izleme kanallarına haberimiz içerisinden ulaşılabiliyor.
TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.
Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.
TOKİ CANLI YAYIN İZLEME KANALLARI
TOKİ Facebook canlı yayın izleme linki
TOKİ Twitter canlı yayın izleme linki
TOKİ Instagram canlı yayın izleme linki
TOKİ Youtube canlı yayın izleme linki