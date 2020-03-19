TOKİ canlı yayın izleme kanalları! TOKİ canlı yayın nereden izlenir? İşte yanıtı

TOKİ'nin başlattığı Her Sene 100 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Bugüne kadar İzmir, Muğla, Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nde kuralar çekildi. Sıra İstanbul'a geldi. İstanbul'da Tuzla projesinde kuralar tamamlandı. Bugün ise Arnavutköy'de inşa edilecek konutların kurası çekiliyor. Kuralar internet üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ canlı yayın izleme kanallarına haberimiz içerisinden ulaşılabiliyor.

TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

TOKİ CANLI YAYIN İZLEME KANALLARI

TOKİ Facebook canlı yayın izleme linki

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TOKİ Youtube canlı yayın izleme linki



