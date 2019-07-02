TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? 2019 TOKİ para iadesi nasıl yapılacak? soruları TOKİ'de ismi çıkmayanlar tarafında araştırılan konular arasında ilk sırada bulunuyor. TOKİ Tuzlai Silivri ve Kayabaşı için yapılan kura sonuçlarında binlerce kişi ev sahibi olurken, binlerce kişi de hak sahibi olamadı. Kuralarda ismi çıkmayanlar TOKİ geri ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ederek araştırıyor. TOKİ'nin kuraya katılanlar gönderdiği mesajda ücret iadelerine dair bilgiler yer alıyor. TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? 2019 TOKİ para iadesi nasıl yapılacak? sorularının yanıtları için haberimizi okuyabilirsiniz..

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. TOKİ'nin hak sahibi olamaynlara gönderdiği mesaja göre başvuru bedeli 3 iş gününden sonra başvuru bedeli yatırılan şubelerinden dekont ve kimlik ile alınabiliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ İŞLEMLERİ 2019

1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.