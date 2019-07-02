TOKİ Ayazma kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ayazma kura çekilişi canlı izle

TOKİ Ayazma kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ayazma kura çekilişi canlı nasıl izlenir? merak edilen konular arasında üst sıralara yerleşti. TOKİ 50 bin konut kapsamında dar gelirleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje kapsamında İstanbul Başakşehir Ayazma projesi de bulunuyor. 250 konut bulunan Başakşehir Ayazma evlerine 23 bin 533 başvuru geldi. Bugün gerçekleştirilecek olan TOKİ Ayazma kura çekilişi için geri sayım başladı. TOKİ Ayazma kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ayazma kura çekilişi canlı nasıl izlenir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

TOKİ AYAZMA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE , SAAT KAÇTA?

TOKİ Ayazma 2019 projesi kura çekilişi bugün saat 10:00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ AYAZMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ayazma kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Ayazma projesinde kura çekilişi saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TOKİ Ayazma kura sonuçları açıklandığında sitemizde yer alacak.

TOKİ AYAZMA DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ ÇIKMAYANLARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. TOKİ'nin hak sahibi olamaynlara gönderdiği mesaja göre başvuru bedeli 3 iş gününden sonra Halkbankası şubelerinden dekont ve kimlik ile alınabiliyor.