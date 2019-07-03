TOKİ Afyon kura sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu internette yoğun olarak aranıyor. Afyon TOKİ 2+1 nitelikli 500 adet ve 3+1 nitelikli 250 adet konutun kurası bugün gerçekleştirilecek. Hak sahibi olmak isteyenler Afyon TOKİ kura çekiliş sonuçlarını şimdiden araştırmaya başladı. an Afyon Merkez Toki 2019 projesinde başvurular T. Halk Bankası A.Ş.’nin Afyonkarahisar İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile kabul edildi. Kurada ismi çıkmayanlar paralarının iadesini yine bankadan alacaklar. TOKİ Afyon kura sonuçları 2019 açıklandı mı? Afyon TOKİ kura çekilişi ne zaman? diye merak edenler için yanıtları haberimizde..

TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Afyon kura sonuçları henüz açıklanmadı. Afyonkarahisar Merkez Küçükçobanlı Mahallesi Projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1 nitelikli 500 adet ve 3+1 nitelikli 250 adet konutun “Hak Sahibi Belirleme Kurası”, 03 Temmuz 2019 tarihinde saat:11:00 ‘da Kocatepe Spor Kompleksi içinde yer alan Tınaztepe Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.