Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Adana Sarıçam TOKİ kura sonuç listesi belli oldu mu? vatandaşlar tarafından araştırılan konulan arasında bulunuyor. Adana Sarıçam Buruk Mahallesi TOKİ Evleri 2019 kura çekilişi bugün yapılacak.Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahipleriyle buluşacak. Projede yer alan 2+1 konutlar 75 metrekare büyüklüğünde olmakla birlikte, 3+1 konutlar ise 110 metrekare büyüklükte tasarlandı..

TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2135 konut projesi kapsamında yer alan konutların “Hak Sahipliği Kurası“ Noter huzurunda 19.06.2019 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere Adana Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Adana Sarıçam TOKİ kura sonuç listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde olacak.

Toplam 2 bin 135 adet konutun satışa sunulduğu proje için başvuru yapan kişi sayısı 17 bin 164 kişi olarak açıklandı. TOKİ Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 2+1 konut projesi için 9 bin 419 kişi başvuruda bulunurken 3+1 konutlar için ise 7 bin 113 olarak açıklandı. TOKİ tarafından yapılan kuraların tamamı noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Adana Sarıçam projesinde peşinat tutarları 16 bin 600 TL ile 40 bin 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Proje kapsamında bulunan 2+1 konut fiyatları 142 bin 500 TL, 3+1 konut fiyatları ise 209 bin TL olarak belirlendi. Adana Sarıçam projesinde ödenmesi gereken taksit tutarları ise 275 TL ile 1567 TL arasında değişiklik gösteriyor.