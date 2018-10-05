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  3. Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturmasında 3 eski polis gözaltına alındı

Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturmasında 3 eski polis gözaltına alındı

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Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 3 polis gözaltına alındı.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 3 polis hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis, 3 zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.

(AA)

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