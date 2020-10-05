Tokat'ta 150 bin liralık vurgun: İş vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmışlar

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine 6 kişinin kentteki 50 kişiyi işe girdirme vaadiyle dolandırdığını belirledi. Adresleri belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, şüphelilerin kendini TGOÜ'de görevli doçent olarak tanıttığı ve 'Üniversite döner sermayesine para yatırmanız lazım' diyerek değişik tarihlerde mağdurlardan yaklaşık 150 bin lira para aldıkları belirlendi.

"İŞE SOKMA VAADİ İLE PARA İSTEDİ, BEN DE VERDİM"

İşe alınma vaadiyle kandırıldığını belirten mağdurlardan Derya Terzioğlu ise "Beni işe sokma vaadi ile çağırdı. Benden para istedi. Ben de parayı verdim ve daha sonra dolandırıldığımı öğrendim. Bana Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş vaat etti" dedi.