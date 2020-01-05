TOGG'dan sürpriz hediye! Bu bulmacayı çözenler kazanacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.

TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: