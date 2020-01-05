TOGG'dan sürpriz hediye! Bu bulmacayı çözenler kazanacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.
TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye! Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."