Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TOGG'dan sürpriz hediye! Bu bulmacayı çözenler kazanacak

TOGG'dan sürpriz hediye! Bu bulmacayı çözenler kazanacak

TOGG'dan sürpriz hediye! Bu bulmacayı çözenler kazanacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.

TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye! Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."


Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın
Nazlı Çelik'in acı günü!
'Allah beni ailemle sınadı'
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı

İran kırmızı savaş bayrağını çekti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Stonehenge değil Trakya