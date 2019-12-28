TOGG yerli otomobil ortakları kimler? TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek?
TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Otomobiller tüm yurtta ve dünyada büyük beğeni topladı. Yerli otomobilin üretimini yapıcak olan TOGG vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek? sorusunun yanıtı haberimizde..
TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek? sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye'nin gurur yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Yerli otomobil hem tasarımı hem özellikleri ile dikkat çekti. Başka Erdoğan tanıtım konuşmasında ön siparişini verdi. Yerli otomobilde tanıtımında ön plana çıkan TOGG araştırılmaya başladı. TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek? sorusunun yanıtı haberimizde..
TOGG AÇILIMI NEDİR?
TOGG: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu
TOGG ORTAKLARI KİMLER?
CEO : Mehmet Gürcan Karakaş
Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan
Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk
Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı
Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir
Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç
Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça
Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz
Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal
TOGG CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?
Mehmet Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.