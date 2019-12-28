TOGG yerli otomobil ortakları kimler? TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek?

TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek? sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye'nin gurur yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Yerli otomobil hem tasarımı hem özellikleri ile dikkat çekti. Başka Erdoğan tanıtım konuşmasında ön siparişini verdi. Yerli otomobilde tanıtımında ön plana çıkan TOGG araştırılmaya başladı. TOGG açılımı nedir, TOGG ne demek? sorusunun yanıtı haberimizde..

TOGG AÇILIMI NEDİR?

TOGG: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu

TOGG ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

TOGG CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Mehmet Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.