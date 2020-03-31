TMSF 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destekte bulunacak
Son Dakika Haberleri.. TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMS) yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: TMSF ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon TL’lik destek sağlayacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız