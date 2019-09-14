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  3. TIR'ları durdurmak için 7 MiT görevlisini dinlemişler

TIR'ları durdurmak için 7 MiT görevlisini dinlemişler

TIR'ları durdurmak için 7 MiT görevlisini dinlemişler

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesince MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davayla ilgili gerekçeli kararda, FETÖ organizasyonu gözler önüne serildi.

Ankara I·l Jandarma Komutanlıgˆı I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlüğü eski görevlisi FETÖ mensuplarının, MİT tırlarını durdurmak için yapılan operasyon öncesi 7 MİT görevlisini “uyuşturucu ticareti” yaptıkları bahanesiyle dinledikleri ortaya çıktı. Bu yolla mahkemeden karar aldırarak dinlemeye başladıkları MİT görevlilerini Ankara’dan itibaren takip eden FETÖ mensupları, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan malzemeleri alan TIR’ları Gölbaşı çıkışına kadar izledi. 

ANBEAN KURGU 

Ankara çıkışından itibaren teknik cihazlarla TIR’ları anbean takip eden FETÖ’cüler, araçlar Adana’ya yaklaştığı sırada Ankara’nın Etlik semtinde ankeso¨rlu¨ telefondan Adana Jandarmasına sahte ihbarı yaptı.

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