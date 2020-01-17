Tıp dünyası Dr. Öz'ün tezini araştırmalarla çürüttü: Kahvaltıyı atlamak obeziteyi artırıyor

Bülent ŞANLIKAN

Türkiye, üç gündür Dr. Mehmet Öz’ün TMZ Dergisi’ne verdiği röportajda ‘Kahvaltı değil, brunch yapın’ sözlerini tartışıyor. AKŞAM, Öz’ün “Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası” şeklindeki değerlendirmelerini akademisyenlere sordu. İşte uzman görüşleri:

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“Kahvaltı özellikle büyüme dönemindeki çocukların okul başarılarını da artırmaktadır. Son zamanda yayınlanan yaklaşık 6 bin 500 bireyin, 20 yıl takip edildiği bir çalışmada kahvaltıyı atlamanın kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini önemli ölçüde artırdığı belirlendi. Bunlara ek olarak kahvaltı tüketmeyen bireylerin gün içerisinde besin tüketimlerinin ve enerji alımlarının arttığı, bu durumun da obeziteye neden olduğu birçok çalışmada kanıtlandı.”

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“Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre ülkemizde düzenli kahvaltı yapan bireyler Avrupa ülkelerine ve ABD’e göre daha sık görünüyor. 45 farklı araştırmanın sonuçlarının toplandığı çalışmada, kahvaltının atlamanın kilo alımını ve obeziteyi artırdığı tespit edildi. Elimizdeki bulgulara göre kahvaltının atlanmasının sağlık açısından olumlu etkileri olduğu söylenemez. Özel hasta grupları dışında kahvaltı öğünün atlanmamasını önermekteyim.”