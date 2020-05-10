TiKA'nın yardım eli üç kıtaya uzandı

Yelda GÖKDAĞ



TİKA aracılığıyla son 1 haftada Cezayir’e, Batı Şeria’ya Kudüs’e, Arakan’a, Moğolistan’a Çad’a, Kamerun’a, Kuzey Makedonya’ya yardımda bulunuldu.

MASKE VE GIDA DAĞITIMI

TİKA tarafından Arakanlı mültecilere 5 bin adet temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı. Cezayir’de sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 30 bin cerrahi maske temin edilirken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 bin 500 aileye yardım paketi verildi. Kamerun ve Kuzey Makedonya’da Ramazan kolisi dağıtıldı. Orta Afrika ülkesi Çad’da uygulamalı tarım okulunun temeli atıldı.