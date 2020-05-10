TiKA'nın yardım eli üç kıtaya uzandı
Türkiye hem salgın hem de Ramazan ayı kapsamında yardımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) geniş bir coğrafyada yardım faaliyeti yürütüyor.
Yelda GÖKDAĞ
TİKA aracılığıyla son 1 haftada Cezayir’e, Batı Şeria’ya Kudüs’e, Arakan’a, Moğolistan’a Çad’a, Kamerun’a, Kuzey Makedonya’ya yardımda bulunuldu.
MASKE VE GIDA DAĞITIMI
TİKA tarafından Arakanlı mültecilere 5 bin adet temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı. Cezayir’de sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 30 bin cerrahi maske temin edilirken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 bin 500 aileye yardım paketi verildi. Kamerun ve Kuzey Makedonya’da Ramazan kolisi dağıtıldı. Orta Afrika ülkesi Çad’da uygulamalı tarım okulunun temeli atıldı.