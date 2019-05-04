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Ticaret Bakanlığından 'Ramazan' denetimi

Ticaret Bakanlığından 'Ramazan' denetimi

Ramazan ayının gelmesiyle gıda sektörü piyasalarında canlılık yaşanmaya başladı. Bu canlılığı fırsata çevirmek isteyen esnaf ve tacirlerin hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın fiyatları yükseltmesi üzerine Ticaret Bakanlığına şikayetler gelmeye başladı.

 Ramazan ayını ve oruç tutacak bireylerin bu durumunu istismar ederek ticari bir fırsata dönüştürme ve böylece daha fazla kazanç elde etme gayretiyle yürütülen ticari faaliyetler; piyasalardaki istikrarın bozulması, fiyatların suni olarak artmasına sebep olacak. Vatandaşların ekonomik çıkarlarının zarar görmesini engellemek, Ramazan ayının ruhu ile bağdaşmayacak sonuçların doğmasının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı kapsamlı bir denetleme başlattı.

  Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde Ticaret İl Müdürlüğüne yazılı talimat gönderildi. Ticaret İl Müdürlüklerine gönderilen yazıyla, her il bünyesinde Ramazan ayına özel daha sıkı ve etkin bir denetim mekanizmasının işletilmesi ve mevzuata aykırı faaliyetlerden dolayı kanunun öngördüğü yaptırımların uygulanması konusunda gerekli talimatlar verildi.
  Bu çerçevede Ramazan ayında da fırsatçılığa, stokçuluğa ve diğer haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek.
  (İHA)

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