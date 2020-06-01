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  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama
01 Haziran 2020 Pazartesi 17:56 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Peak Games'in satışıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Zynga'nın Peak'ı alması) Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici. Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.


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