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  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş açıklama: ABD ile yeni yol haritasını netleştireceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş açıklama: ABD ile yeni yol haritasını netleştireceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş açıklama: ABD ile yeni yol haritasını netleştireceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşme sonrası "ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık. Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara’da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'dan ABD Ticaret Bakanı Sayın Wilbur Ross'la görüşmesinden detayları paylaştı. Bakan Pekcan, "Türkiye’yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Sayın Wilbur Ross ile bu sabah bir araya gelerek oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar Dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık. Sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil gibi sektörel bazda ABD’ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geçirilmesi için yapabileceklerimizi görüştük" açıklamasında bulundu.

Özellikle ABD’deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldık ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kalındığını ifade eden Bakan Pekcan, "Bu süreci en kısa sürede başlatacağız. Ayrıca, ikili ticaretimiz önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili somut beklentilerimizi kendilerine ilettik. Sayın Ross, 10 Eylül’e kadar ülkemizde bulunarak özel sektörle temaslar gerçekleştirecek. Ziyaretin sonuçlarını Salı günü Ankara’da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz" dedi.

 

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