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  3. Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi
26 Mayıs 2020 Salı 19:49 | Son Güncelleme:

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Milli Savunma Bakanlığı tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağının Çad'a indiğini bildirdi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi.

Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.

Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.


Türk uçağı Çad'a indi
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