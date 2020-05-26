Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi.

Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.

#COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan #TSK’ya ait uçağımız Çad’a indi. Uçağımızı Çad Büyükelçimiz Kemal Kaygısız karşıladı. #MSB #TSK pic.twitter.com/NelSYKv1vB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2020

Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.