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  3. Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı

Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı

Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait A400M tipi uçağımız Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ye ait A400M tipi uçağımız Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Sağlık malzemelerini taşıyan uçak, dün gece Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan kalkmıştı.


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