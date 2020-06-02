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  3. THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu
02 Haziran 2020 Salı 13:10 | Son Güncelleme:

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

Son Dakika Haberleri.. THY'nin yurt dışı uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor. İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacaklarını söyledi.

Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verdi:

"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.

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THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu
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