THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacaklarını söyledi.

Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verdi:

"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.