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  3. THY'nin ilk uçuşu belli oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:00 | Son Güncelleme:

THY'nin ilk uçuşu belli oldu

THY'nin ilk uçuşu belli oldu

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

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