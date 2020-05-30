30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:00 | Son Güncelleme:
THY'nin ilk uçuşu belli oldu
Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.
Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak.
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