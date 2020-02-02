THY'nin en genç kaptan pilotu
THY’de 8 yıldır uçan Selin Sevimli, 29 yaşında kaptan pilot olunca şirketin en genç kaptanı unvanını da aldı.
İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Anadolu Üniversitesi’nin Pilotaj bölümüne giren Sevimli, THY’de 2013 yılında göreve başladı. 4 yıl Boeing 737 ve 3 yılda uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçan Sevimli, zorlu sınavları geçerek Eylül 2019 yılında kaptan pilotluk koltuğuna oturdu. Sevimli’nin toplam 5 bin uçuş saati bulunuyor. THY’de eğitimdekiler dahil 4 bin 974 pilot bulunuyor. Bunlardan 2 bin 617’si kaptan, 2 bin 357’si ise ikinci pilot. 211 kadın pilottan 39’u ise kaptan olarak görev yapıyor.