THY'nin en genç kaptan pilotu 

İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Anadolu Üniversitesi’nin Pilotaj bölümüne giren Sevimli, THY’de 2013 yılında göreve başladı. 4 yıl Boeing 737 ve 3 yılda uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçan Sevimli, zorlu sınavları geçerek Eylül 2019 yılında kaptan pilotluk koltuğuna oturdu. Sevimli’nin toplam 5 bin uçuş saati bulunuyor. THY’de eğitimdekiler dahil 4 bin 974 pilot bulunuyor. Bunlardan 2 bin 617’si kaptan, 2 bin 357’si ise ikinci pilot. 211 kadın pilottan 39’u ise kaptan olarak görev yapıyor.