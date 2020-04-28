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  3. THY'den yeni sefer düzenlemesi açıklaması

THY'den yeni sefer düzenlemesi açıklaması

THY'den yeni sefer düzenlemesi açıklaması

THY'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle tüm iç ve dış hat uçuşları 28 Mayıs'a kadar durduruldu.

THY'den yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur.

Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.


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