THY'den PCR testine ilişkin yeni açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini açıklamıştı. Son yapılan açıklamaya göre, tarihin güncellendiği bildirildi.

PCR TEST GÜNCELLEME



Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda tarihin güncellendiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu. 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir."