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30 Ekim 2020 Cuma 21:27 | Son Güncelleme:

THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı

THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı
AA

Türk Hava Yolları, meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e iki ek sefer planladığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e iki ek sefer planladığını duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem sonrasında harekete geçildi.

THY, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.

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