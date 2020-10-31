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31 Ekim 2020 Cumartesi 11:08 | Son Güncelleme:

THY'den İzmir kararı: Biletler ücretsiz değiştirilecek

THY'den İzmir kararı: Biletler ücretsiz değiştirilecek

THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletler için ücretsiz değişim/iade yapılabileceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</

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